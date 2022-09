«A Sabino riconosciamo sensibilità, competenza e serietà di cui il territorio non può fare a meno»

«Le prossime elezioni politiche rappresentano un momento molto importante per il nostro Paese»: esordisce così un comunicato stampa a firma del presidente di Andria Bene in Comune, Agostino Ciciriello, e del capogruppo consiliare, Raffaele Losappio, a sostegno di Sabino Zinni, candidato alla Camera dei Deputati.

«In una situazione così complessa come quella che sta vivendo l'Italia – continuano - non possiamo permetterci di sbagliare a scegliere chi dovrà decidere del nostro futuro e di quello dei nostri figli. Noi crediamo che non esistano soluzioni semplici e che non tutti siano in grado di affrontare le problematiche che il prossimo Governo è chiamato a risolvere. L'unica cosa da fare è affidarsi a persone che siano in grado di metterci tutto il cuore e l'impegno per dare risposte concrete agli Italiani».

«Ebbene, gli elettori della nostra circoscrizione questa volta possono dirsi fortunati perché abbiamo Sabino Zinni candidato alla Camera dei Deputati. A Sabino dobbiamo la gratitudine per aver creduto in noi e per averci sostenuto sempre nel difficile percorso che ci ha portato a diventare un gruppo consiliare. A Sabino riconosciamo una sensibilità, una competenza ed una serietà di cui il nostro territorio non può fare a meno».

«Perché abbiamo bisogno di un punto di riferimento credibile e responsabile in Parlamento. Perché bisogna giocare partite importanti sui temi del lavoro, dell'ambiente e dei diritti e non tutti sono in grado di farlo. Insomma, Andria Bene in Comune sostiene con passione la candidatura di Sabino Zinni alla Camera dei Deputati. Perché? – concludono citando lo slogan elettorale – perché è Sabino!».