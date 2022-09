Elezioni politiche, Zinni: «Quando mi dicono: ma non hai visto come è indietro il centrosinistra?»

«Dopo l’uscita di ieri di slogan e manifesto della mia campagna elettorale, e dopo la presentazione di questa mattina a Trani dei candidati di coalizione, un sacco di chiamate, messaggi, attestazioni di stima. Un affetto quasi commovente.

Tanti che mi hanno detto “sono con te”, “conta su di noi”, altri che a questo aggiungevano “siamo con te, ma chi te l’ha fatta fare, non hai visto come è indietro il centrosinistra?”.

Certo che ho visto come è indietro il centrosinistra, ma ho visto anche il lavoro che ho cercato di portare avanti per il mio territorio negli anni e sono convinto che l’abbiano visto anche i miei conterranei, e che al di là del dato nazionale, le persone non dimentichino.

E poi se nella vita avessi accettato solo le sfide facili, le vittorie sicure, sarei stata un’altra persona. Ad esempio non avrei fatto il lavoro che faccio partendo praticamente da zero e superando tutti gli ostacoli del caso.

Lo stesso quando mi sono candidato alle regionali senza esser mai stato prima nei palazzi. E lo stesso oggi, quando la mia parte politica è data in svantaggio.

Il fatto è che credo che certe battaglie vadano combattute a prescindere che si parta avvantaggiati o svantaggiati, semplicemente perché è giusto farlo.

La differenza poi la fa chi decide di starti accanto, di supportarti, di fare un pezzo di strada con te, e visto in quanti mi avete detto di sì, sono convinto che anche questa volta ce la faremo».