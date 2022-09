Votare è un diritto, non un privilegio

La nostra Costituzione, che tanto ci facciamo invidiare e prendere come modello di un ideale sviluppo democratico, cita nell’articolo 48: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico». Fin qui nulla di sorprendente o particolarmente contraddittorio; è importante precisare che, mai come in questo caso, diritto e dovere vanno di pari passo per un concreto funzionamento dei principi di una Repubblica.

Tuttavia, proseguendo all’interno del testo, c’è un passaggio cardine su cui è bene soffermarsi, perché da qui scaturisce una grande fetta dei problemi a cui siamo male abituati dall’inizio della nostra storia: «Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge». Che sia giusto e sacrosanto anche questo lascia pochi dubbi. Ben sappiamo quanto il voto sia lo strumento più potente della massa, la quale esprime sé stessa ed affida la sua fiducia al rappresentante, sperando che possa aiutarlo a realizzare fini individuali e collettivi.

Se tutto quello che troviamo scritto sulla Carta fosse vero e praticato, la democrazia italiana sarebbe raccontata con ben più ardore di Napoleone o Luigi XIV. Verrebbe letta a messa la domenica, cantata da qualche artista patriottico, sancita come obbligo politico da rispettare senza sotterfugi. Purtroppo, di condizionale esistono soltanto verbi di idee, e la verità sta spesso dal lato opposto.

Ci prepariamo ad affrontare un’ennesima tornata elettorale dove una delle novità più importanti è lo sbarco dei politici su TikTok, come se per i candidati avvicinarsi al giovane significhi semplicemente usare i suoi stessi mezzi, continuando comunque a non parlargli.

Una delle questioni rimaste eternamente irrisolte, una di quelle su cui realmente si dovrebbero accendere i riflettori, riguarda il diritto di voto per i fuorisede. La domanda sorgerebbe spontanea: «Com’è possibile che ancora oggi non si dia la possibilità a chi è fuori di esercitare il proprio diritto?» oppure: «Perché se sono all’estero posso votare mentre se sono in Italia, ma fuorisede, non mi è permesso?». Il mistero sul come funzioni il principio per cui se sono in Lapponia, nel paese di Babbo Natale o nel Fantabosco io possa votare per corrispondenza, mentre se sono a dieci Kilometri dal mio comune di residenza no, lo lasciamo agli investigatori politici, se mai esisteranno. Quel che è necessario considerare è il paradosso che ci trasciniamo da quando si è fatta l’Italia ma si dovevano ancora fare gli Italiani. È inconcepibile tenere ancora su un sistema che, senza motivo alcuno, escluda automaticamente una grossa fetta elettorale, solo per la distanza. Distanza che abbiamo annullato con la globalizzazione, tra le altre cose. Viviamo nell’epoca più digitalizzata per l’uomo, però il nostro voto ha quel sapore primitivo che andrebbe bene solo per un vino.

Si parla di circa 5 milioni di cittadini che si vedranno negare l’unica vera arma che hanno per esprimere il proprio dissenso in modo diretto e sincero, perché le proteste sono ignorate più degli invisibili. Un numero grande, che contrariamente a quanto spesso dichiarato per ripulirsi la coscienza, avrebbe un’influenza pesante sugli esiti.

Eppure, non è neanche troppo lontano conoscere i motivi per cui, mentre progettiamo invasioni di altri pianeti, non si sia ancora capito come mettere una crocetta da altre parti: il voto è un diritto, ma solo quando fa comodo a chi voti, perché il consenso, dove c’è il potere, vale più del pensiero di chi obbedisce. Dall’altro lato, chi quel diritto dovrebbe sostenerlo più di ogni altro, lo tratta come tema marginale, relegandosi a proporre bonus su bonus, in cambio di un debito che pagheranno i giovani quando per i loro vecchi rappresentanti arriverà l’ultima tornata di pensioni.

La Costituzione disegna il diritto, ma non lo mette in pratica, perché è compito nostro ma soprattutto di quei candidati a cui affidiamo il simbolo. Il voto ha smesso di essere indice del pensiero reale, e questo dovrebbe essere un monito che vale più di ogni altro interesse personale o di ogni menzogna raccontata per ottenere consenso.

Se il voto è un diritto, avete il dovere di garantircelo. Altrimenti, ciò che resta, sono solo diritti negati, e promesse che ci dimenticheremo, almeno fino alle prossime elezioni.