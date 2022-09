Presentazione ufficiale dei candidati alla Camera e al Senato di centrodestra

Martedì 6 settembre, alle ore 19, presso la sala Attimonelli dell' Albergo dei Pini, in corso Cavour ad Andria, le forze politiche che si riconoscono nella Coalizione di Centro Destra terranno la presentazione ufficiale dei candidati alla Camera e al Senato della Provincia di Barletta Andria Trani.

All'incontro interverranno i coordinatori provinciali, i responsabili cittadini e quelli istituzionali di tutte le Comunità ricadenti nel relativo Collegio. Presenzieranno i canditati alla Camera e al Senato (uninominale e plurinominale) della Bat.

Nella circostanza saranno illustrati i punti cardine del Programma per l'Italia che la Coalizione intende perseguire, condividendoli con un elettorato sempre più vasto, partecipe e determinato al cambiamento.

Negli ultimi due anni i partiti di centro destra hanno dato prova di una rinnovata solidità e coesione, per cui oggi si presentano al giudizio popolare con una “unitarietà” che non è solo di simboli ma di programmi, di intenti e di obiettivi per governare il Paese a partire dal 26 settembre.