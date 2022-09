Caro bollette: Sen. Piarulli: «Solo il M5S ha posto il problema in Parlamento»

«Trovo giusto che gli esercenti incontrino il Prefetto per sottoporre il grave problema dell’aumento indiscriminato e ingiustificato dei costi dell’energia, ma è bene che ricordino che il Movimento 5 Stelle è stata l’unica forza politica a porre il problema al Governo, mesi fa dicevamo che era questa la vera priorità, non certo la corsa al riarmo o altre distrazioni. E ci hanno dato dei molestatori del Governo». Lo afferma la senatrice Bruna Piarulli del Movimento 5 Stelle, candidata al Collegio Uninominale Camera Puglia 03, in relazione all’incontro che si è tenuto questa mattina in Prefettura a Barletta.

«Avevamo le soluzioni, le abbiamo portate al tavolo di discussione quando ancora si poteva intervenire”, aggiunge la Sen. Piarulli. “Con Giuseppe Conte avevamo proposto il Recovery Fund Energy che, a differenza dei soldi in prestito del Mes, sono investimenti nelle progettualità in grado di arrivare in soccorso alle varie amministrazioni locali, alle aziende e alle famiglie tramite ristori. Avevamo i mezzi e gli strumenti per avvicinarci ad una soluzione, purtroppo il governo dei “migliori” non ci ha dato ascolto.

Ora in campagna elettorale tutti hanno scoperto l’emergenza, ma non sanno che pesci prendere, prendono in giro la gente con soluzioni farneticanti. Noi i problemi li risolviamo concretamente e lo abbiamo già dimostrato attraverso il Reddito di Cittadinanza e il bonus 110%, che hanno aiutato concretamente le famiglie. Per questo - conclude la sen. Piarulli - gli esercenti e tutti i cittadini si ricordino il 25 settembre di chi ha sempre pensato ai cittadini. Io a gennaio ero in strada con gli autotrasportatori, i primi a capire cosa stava per accadere in Italia e in Europa. Io sono già pronta, in Parlamento, a far valere gli interessi dei cittadini, degli autotrasportatori, di tutti i commercianti e delle imprese che in questo momento vedono in serio pericolo il proprio futuro».