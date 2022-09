Sen Piarulli: «Ivg e legge 194, dal centrodestra grave attacco a diritti e privacy delle donne»

«La destra è un serio pericolo per i diritti delle donne - è il grido di allarme della senatrice del Movimento 5 Stelle Angela Anna Bruna Piarulli, candidata al Collegio Uninominale della Camera Puglia 03, all’indomani della proposta di FdI di introdurre un obbligo di sepoltura dei feti 'anche senza il consenso dei genitori', attraverso la modifica dell’articolo 7 del regolamento della Polizia Mortuaria.

«La proposta vergognosa di Giorgia Meloni e di tutto il centrodestra lede la privacy delle donne, le sottopone a pubblica umiliazione e inoltre sottopone entrambi i genitori ad una sorta di schedatura, quasi come fossero delle liste di proscrizione». Al momento la normativa prevede che la sepoltura di bambini non nati di età inferiore alle 28 settimane sia a discrezione dei genitori.

«L’interruzione volontaria di gravidanza non è una decisione presa alla leggera e, di per sé, segna l’esistenza come una cicatrice sempre aperta. Giorgia Meloni è una donna e dovrebbe capire che l’interruzione volontaria di gravidanza è una scelta già sofferta per ogni donna e garantita dalla legge 194. Non capisco questo desiderio oscurantistico e la voglia di criminalizzare qualcuno, nonostante sia consentito dalla legge».

Per la senatrice pentastellata si tratta di un disegno più grande che, pezzo per pezzo, vuole smantellare tale legge e ridurre quelle libertà che le donne hanno conquistato dopo anni di lotte contro la cultura patriarcale. «Siamo nel 2022, è da retrogradi inquadrare ancora la donna limitatamente al ruolo di moglie e madre».