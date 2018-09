I gruppi consiliari di PD, Lista Emiliano, Progetto Andria e Sabino Fortunato per Andria si sono riuniti questa mattina a Palazzo di città nell'aula delle opposizioni per chiedere all'unanimità le dimissioni del Sindaco Giorgino reo di aver portato al disastro economico e finanziario delle casse comunali.

L'appello del centrosinistra è rivolto anche ai consiglieri di maggioranza che hanno in questi anni votato i bilanci "farlocchi" e a loro va anche l'appello a far sì che venga avviata una raccolta firme per sfiduciare Giorgino.



«Chiediamo al sindaco Giorgino un atto di dignità - commenta il prof. Sabino Fortunato - che discende da una circostanza evidente. Questa maggioranza ha accertato una situazione di predissesto finanziario il che significa debiti che non si riescono a pagare; minori servizi alla comunità. Le conseguenze di questa scellerata gestione amministrativa purtroppo le stiamo già vivendo. Dal punto di vista finanziario, stiamo registrando conseguenze sia sul piano delle iniziative culturali che sociali. All'amministrazione rivolgiamo l'invito a dimettersi perché non possono essere loro ad effettuare il risanamento finanziario delle casse comunali, avendolo provocarlo. È necessario che si vada a nuove elezioni».

«Ci sono una serie di proclami che non vengono poi accompagnati dagli atti importanti - commenta la consigliera Daniela Di Bari - Mancano le firme dei dirigenti. Mancano pareri tecnici importanti per dare seguito ai proclami. La città è malata e manca la cura per guarirla».