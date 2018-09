Mensa scolastica, Doriana Faraone: «Facciamo un po' di chiarezza»

Settimana nuova ma con questioni politiche e sociali che sono pressoché le stesse da un po'. Si ritorna a parlare di mensa scolastica e delle soluzioni che evidentemente non accontentano genitori e personale scolastico che in queste ore continua ad essere in fibrillazione. Ultimo intervento, in ordine di tempo, sull'argomento è quello della consigliera pentastellata Doriana Faraone:

«Il programma comunale di interventi di diritto allo studio, è una convenzione che ogni anno viene approvata tra il comune e la regione. Parliamo di un cofinanziamento tra Regione Puglia e Comune di Andria, su vari servizi: servizio mensa, servizio trasporto scuolabus, e contributi alle scuole dell'infanzia paritarie.

Lo scorso anno la giunta comunale ha approvato il servizio mensa solo per le scuole materne, eliminando di fatto le scuole elementari e medie, e già allora iniziarono, giustamente le prime lamentele da parte dei genitori.

A Novembre scorso in quarta commissione, cui faccio parte, con un atto di indirizzo votato da me e dagli altri componenti della stessa commissione, si fece in modo di estendere il servizio mensa anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado della nostra città.

Ultimamente sento spesso parlare di mancanza di aiuti da parte della regione, ma il problema non è la regione, ma è il comune che non può più permettersi questi servizi grazie a coloro che da otto anni ci amministrano - continua Doriana Faraone -.

Parliamo di servizi come il servizio mensa, fondamentali per la città e che vengono finanziati solo per metà dal comune e per metà dalla regione. Adesso venendo meno la quota comunale, viene meno la convenzione con la regione.

Di chi è la colpa? È solo dei nostri ''competenti'' amministratori che dal 2010 governano Andria.

È di circa ''ottocentomilaeuro'' la quota che spetta al comune per il servizio mensa, che ad oggi il comune non può più erogare.

In questi giorni con le scuole ormai aperte, i nostri ''capaci'' amministratori stanno cercando una soluzione al problema, soluzione che andava trovata già a Giugno e non oggi, creando ulteriori disagi e preoccupazioni ai genitori.

La situazione economica disastrosa dell'ente - conclude la consigliera pentastellata - era già chiara da tempo, ma come al solito Giorgino e company, con la loro arroganza e superficialità, arrivano sempre in ritardo alla risoluzione dei problemi, quando ormai il danno è stato fatto».