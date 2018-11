Nell'ultimo consiglio comunale, venerdì 9 ottobre scorso, la seduta di consiglio comunale si è sciolta per mancanza del numero legale. Non sono stati così approvati due regolamenti importanti relativi al "carico e scarico merci" e sui "dehors" oltre a una ratifica sulla delibera di giunta.

Il centrosinistra, assieme ai Giovani Democratici, stamane ha indetto una conferenza stampa nella sala delle minoranze per affrontare le numerose tematiche che tengono in bilico l'assetto amministrativo e soprattutto sulla mancanza dei servizi alla comunità dalla mensa scolastica alla questione libri di testo ma anche la relativa questione tributi e l'imminente appuntamento con la fine del mese e la presentazione del piano di rientro alla Corte dei Conti. Un piano che, è dato sapere, deve approdare prima in consiglio comunale e invece, ad oggi, nulla è stato discusso.

«Non comprendiamo come mai il Sindaco non prenda ancora atto del fallimento amministrativo in cui sta versando, e sta facendo versare la città, e non decide di staccare la spina - commentano i consiglieri di centrosinistra -. Questo politicamente riteniamo che non avverrà mai perché da un lato il sindaco probabilmente non vuole assumersi la responsabilità di lasciare la barca durante il naufragio, così come ha avuto modo di dire in tanti occasioni, dall'altro lato il suo partito di riferimento (FI), se lo è ancora, difficilmente lo manderà a casa per non assumersi esso stesso la responsabilità di aver tolto un'amministrazione ad un sindaco di centro-destra. In tutto questo la città continua a soffrire»