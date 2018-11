Laura Di Pilato: «In tempi di ristrettezze economiche bisogna guardare di più ai bandi»

«Venerdì 9 novembre ho proposto in Consiglio Comunale un’interrogazione urgente sul tema del “Finanziamento per l’acquisto di attrezzature sportive” al fine di chiedere, dunque, all’amministrazione di partecipare al bando regionale finalizzato all’acquisto di dotazioni sportive. Una proposta accolta a maggioranza.

Sarebbe un bene – continua l’avv.to Laura Di Pilato – se il Comune di Andria sfruttasse l’esito positivo dell’eventuale partecipazione al bando per l’acquisto di attrezzature sportive al fine di implementare la dotazione delle stesse sia all’interno del Sant’Angelo dei Ricchi che all’interno della nostra villa comunale.

In tempi di ristrettezze economiche il Comune deve necessariamente aprirsi di più alla possibilità di progettare e candidare proposte a bandi regionali ed europei. È la nostra unica salvezza per la salvaguardia dei diritti di tutti i nostri concittadini che tengono alto il nome dello sport nel mondo e di tutti coloro che si approcciano alle varie discipline in modo agonistico e non».