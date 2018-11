Laura Di Pilato: «4mila euro a un commercialista di Chieti, intanto i contribuenti pagano»

Ancora polemiche per la particolare situazione finanziaria in cui versa il Comune di Andria: l'avv.to Laura Di Pilato bacchetta l'amministrazione per la nomina di un consulente esterno, pagato 4mila euro, senza considerare le professionalità interne.



«Con determina n. 3477 del 15 novembre 2018 - scrive la Di Pilato - il Sindaco Nicola Giorgino ha nominato il Prof. dott. Andrea Ziruolo, docente universitario di Chieti, esperto in materia di contabilità degli Enti Locali ed in materia di piano di riequilibrio finanziario pluriennale per affidargli l'incarico di realizzare "attività formativa in modalità tutoring a favore del personale comunale finalizzata all'apprendimento di un corretto processo metodologico finalizzato alla redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale". Tutto questo per un compenso di euro 4.000,00.

Tenendo conto che già dal 27 agosto scorso - data in cui in consiglio comunale si approvò il cosiddetto pre-dissesto finanziario - l’amministrazione avrebbe dovuto predisporre il piano di rientro, non si comprende come mai ci sia stato solo oggi il ricorso alla nomina di un esperto.

Non si comprende, inoltre, come mai il dipendente della provincia, dott. Sabino Fusiello, sia stato nominato a scavalco, dalla Provincia per il Comune di Andria, nel "settore finanziario", tenendo presente che lo stesso è stato già consigliere comunale nella precedente amministrazione Giorgino e, avendo votato bilanci comunali, che riguardano anche questo piano di rientro, ho il presentimento che ci sia una sorta di “incompatibilità”.

Questa amministrazione resta sorda e muta: ha revocato la dott.ssa Cinzia Fornelli che avrebbe ben potuto, con le sue competenze, redigere questo piano di equilibrio, ma evidentemente il nostro Comune ha così tanti soldi a disposizione da potersi permettere di revocare dirigenti e funzionari per incaricare docenti universitari. Una domanda mi viene spontanea: la nomina del nuovo assessore al Bilancio non è servita a nulla? È questa un’altra indennità di ulteriori 2.840,00 euro buttati al vento?

In tutto questo a pagarne le conseguenze saranno i contribuenti andriesi».