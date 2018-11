Il piano di riequilibrio c'è: definito ieri in tarda serata a Palazzo di città

Il primo cittadino affida ad un messaggio whatsapp le comunicazioni relative agli aggiornamenti sui lavori in corso a palazzo di città per la redazione del piano di rientro (predissesto).

Il testo, girato solo ai consiglieri di maggioranza riporta quanto segue: «Carissimi, vi comunico che dopo innumerevoli difficoltà è stato definito nella tarda serata di ieri il percorso del piano di riequilibrio. Non è stato possibile, prima che i dati fossero completi, per la complessità della procedura e nonostante le mie estenuanti sollecitazioni rivolte agli uffici, organizzare una riunione di maggioranza per la condivisione del piano, anche se gli Assessori di riferimento sono certi vi abbiano informato di tutto il percorso e delle difficoltà.

Nel pomeriggio si terrà la Giunta Comunale per l'approvazione delle delibere propedeutiche al piano per cui ritengo che sia doveroso incontrarsi in sersta per le ore 18.30, pur comprendendo la festività e data l'eccezionalità del momento, presso la Sala Giunta per una preliminare illustrazione del piano, cui seguiranno altre riunioni di dettaglio. Nelle prossime ore si provvederà al deposito della proposta di delibera. Saluti. Nicola Giorgino».