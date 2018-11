Piano di rientro, convocata d'urgenza la conferenza dei capigruppo

A seguito dell'approvazione in giunta delle delibere del piano di riequilibrio è stata convocata una conferenza d'urgenza dei capigruppo convocata per oggi, mercoledì 21 nove, alle ore 19.30.

Un piano di rientro che prevede tariffe al massimo. Previsto un taglio del 25% sulle indennità assessorili, l’aumento degli stalli per il parcheggio a pagamento e il raddoppio del costo del passo carrabile. Tagli per circa un milione di euro sulle forniture della Multiservice salvaguardando però i posti di lavoro. Queste in linea di massima alcune emblematiche prescrizioni contenute nel piano di rientro approvato dalla Giunta.

Intanto, come dicevamo, in serata, presso la sala riunioni dei gruppi consiliari del Palazzo di Città si affronteranno i lavori preparatori al consiglio comunale previsto entro il 27 novembre: data ultima entro cui andrebbe approvato il piano di riequilibrio finanziario da sottoporre poi alla Corte dei Conti per la sua approvazione definitiva e quindi garantire l'accesso al fondo di rotazione che dovrebbe risollevare le casse comunali per far fronte principalmente ai debiti.

All'ordine del giorno la ratifica della delibera di giunta comunale n. 124 del 18/10/2018 adottata ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo n 267/2000 avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020; riduzione delle indennità di funzione al presidente del consiglio comunale e dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali, e piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Andria ai sensi dell'articolo 243 bis e successivo accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.



A differenza delle precedenti conferenze dei capigruppo, in quella odierna saranno presenti invece tutti i consiglieri comunali, assessori, dirigenti nonché sindaco e segretario generale.

Si entra dunque nel vivo dei lavori preparatori alla definizione del piano di rientro.