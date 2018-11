Piano di rientro, Coratella (M5S): «Per colpa di pochi pagheremo tutti»

«Per colpa di alcuni, di questa amministrazione, il sindaco in primis, pagheremo tutti».

Esordisce così, in un video diffuso attraverso Facebook, il capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, Michele Coratella, a proposito del piano di riequilibrio da approvare nel prossimo consiglio comunale.

«Le carte le abbiamo avute solo ieri, sono sul sito del comune e ora in tre giorni dovremmo già fare delle riflessioni. Considerate inoltre che qualunque tipo di osservazione io possa fare al piano di rientro, questo non può essere modificato perché è stato già approvato in Giunta.

Sostanzialmente hanno raddoppiato tutte le tariffe e quindi tutti i servizi che il comune offre ai cittadini e per essere chiari sono la tosap, il servizio pubbliche affissioni, i diritti di segreteria, le tariffe relative all'asilo nido comunale, i servizi alla cultura e lo sport ovvero l'accesso alle strutture sportive che costeranno il doppio alle società che ne usufruiscono.

Parimenti hanno anche tagliato completamente tutto ciò che riguarda alcuni servizi essenziali ovvero il cofinanziamento comunale per il piano sociale di zona. Ciò vuol dire che hanno eliminato completamente questa voce quindi i contributi alle persone povere che si rivolgevano i servizi sociali per ottenere un minimo di sostegno per campare sono stati completamente eliminati.

Il servizio mensa viene definitivamente tagliato, taglieranno il contributo alle scuole paritarie che non avranno più una lira da parte del Comune e ci sarà un forte taglio nel pagamento alla multiservice che sarà ridotta del 20%. Con un taglio di €1000000 quali saranno i servizi che la multiservice non farà più? Tra gli aumenti anche i pagamenti relativi ai parcheggi sulle strisce blu l'area di sosta a pagamento inizierà prima delle 9:00 e si allungherà a sera.

Il sindaco e l'amministrazione in tutto questo si riducono l'indennità di solo il 25%. Io mi sarei aspettato una rinuncia all'indennità. Queste sono solo informazioni di massima ma torneremo dettagliatamente su ogni singola voce di questo piano di rientro».