Piano di riequilibrio, consiglio comunale fissato a martedì 27 novembre

Convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, il 27 novembre 2018, alle ore 18.30, per la trattazione dei seguenti argomenti: ratifica della delibera di giunta comunale n. 124 del 08.10.2018 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.rn.i. avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020”; riduzione dell’indennità di funzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali e piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt, 243 bis e segg. TUEL. Accesso al “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243 ter TUEL. Approvazione.

A riguardo la R.S.U. Aziendale del Comune di Andria, «facendo proprie le preoccupazioni di tanti dipendenti che avvertono la gravità del momento anche in considerazione del numero sempre più esiguo delle unità in organico, auspica che l’intero Consiglio Comunale affronti un atto così importante per il futuro dell’Ente con il massimo equilibrio ed il senso di responsabilità necessari per il raggiungimento del bene e dell’interesse di tutti i dipendenti, i quali, ancora una volta, nonostante la difficilissima ed inconsueta situazione hanno dato e dimostrato grande prova di responsabilità e alto senso di appartenenza e di dedizione all’Ente».