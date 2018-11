Forti odori di bruciato: il PD sollecita l'assessorato all'Ambiente e la Polizia Locale

Forti odori di bruciato in città, la nota del Partito Democratico:

«Urge un approfondimento sulla questione. Nelle ultime settimane si sono intensificate le segnalazioni pervenuteci dai cittadini di diversi quartieri del tessuto urbano andriese, con le quali si denunciano forti e fastidiosi odori di bruciato per le strade cittadine, quasi sempre difficilmente localizzabili e concentrati nelle ore pomeridiane e serali, riconducibili alla carbonizzazione di oggetti di plastica e gomma. Pertanto, sinceramente preoccupati da questo reiterato fenomeno e desiderosi di salvaguardare il territorio e la qualità della vita della comunità andriese, abbiamo provveduto a recapitare una mail all’Assessore Luigi Del Giudice, con la quale si esorta lo stesso, il Settore Ambiente e la Polizia Locale ad approfondire quali possano essere le cause di questa problematica, probabilmente collegata all’esistenza di roghi illeciti di materiale eterogeneo in varie zone delle campagne andriesi. Se così non dovesse risultare, saremo lieti di aver scongiurato tale pericolo per la salute dei cittadini.

«La tutela dell’ambiente – ha sostenuto il segretario del PD Andria, Giovanni Vurchio – è e sarà sempre una priorità della nostra agenda politica. L’auspicio è che le Autorità competenti sappiano cogliere questa sentita sollecitazione nel bene della città di Andria e oltre gli schieramenti consiliari. La salute dei cittadini va preservata al di là di ogni colore politico».