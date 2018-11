Il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico della Diocesi di Andria, in collaborazione con l’associazione “Cercasi un fine” e l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro diocesano, ha presentato ieri, nell’auditorium dell’oratorio Salesiano, il percorso formativo “zoON politikON: accendi il tuo impegno!” con il richiamo ad Aristotele che definisce l’uomo “animale politico”, l’organizzazione del percorso formativo e di educazione politica invita tutti a riaccendere in noi l'istinto animalesco che ci chiama ad essere cittadini attivi.

Durante l’incontro pubblico di ieri è intervenuta Rosy Bindi, già Vicepresidente della Camera dei Deputati e Presidente della Commissione parlamentare sulle mafie, sul tema: “Ha ancora senso la politica?”

«In azione cattolica – ha commentato la Bindi – ho imparato il grande valore della laicità che ci impone di assumere la responsabilità delle scelte che facciamo. Rispondo alla domanda da operaia: indubbiamente non viviamo le macerie della guerra, dei regimi totalitari (almeno in buona parte dell’Europa), però stiamo vivendo un momento non troppo meno impegnativo, un tempo di sfide, in parte inedite e di cambiamenti profondi. Oggi io avverto che il paradigma che ci ha guidato fin qui ha bisognonon solo di un tagliando ma forse di una rivisitazione profonda, perché i problemi con i quali ci stiamo confrontando non sono legati alla cronaca, e forse non sono nati ieri, e non sono risolvibili domani. Penso alla grande sfida delle migrazioni e penso che solo gli stupidi possono pensare di risolverla bloccando i porti. C'è il sesto continente del Mondo che preme alle nostre porte; c'è poi la grande sfida ambientale: annaspiamo, troviamo piccole soluzioni. Questa nostra terra l'abbiamo presa dalle mani del Signore, ma non siamo stati buoni custodi, ne siamo stati i padroni.

I problemi crescono più in fretta delle soluzioni che noi intravediamo».

Rosy Bindi rimanda alla carta costituzionale che ci ha guidato fin qui e che a suo avviso contiene ancora buona parte delle risposte ai grandi temi politici e sociali malgrado «stia subendo delle mutazioni genetiche».

Un dibattito ricco di spunti quello che si è tenuto ieri che ha riacceso i riflettori sul ricco programma della 13esima edizione del percorso formativo “zoON politikON.

A tal proposito ricordiamo che è possibile iscriversi al percorso formativo, che quest’anno focalizzerà l’attenzione su temi diversi: il potere e la politica, con uno sguardo agli aspetti sociologici e antropologici del problema; economia e politica, nonché il rapporto tra la giustizia e la politica.

Un ciclo di undici seminari durante i quali, con l’aiuto di esperti del mondo accademico e politico, i partecipanti potranno studiare, dibattere e lavorare sulla ricerca del bene comune.

Ecco la proposta del Forum diocesano finalizzata non solo a riaffermare l’impegno civico dei cattolici, ma aperta a tutta la città e ai suoi cittadini:

15 dicembre alle ore 16 “La politica sul lettino: aspetti psicologici e antropologici” con Luigi De Pinto / Psicologo e Filosofo della facoltà Teologica Pugliese

12 gennaio 2019 ore “Il potere: è una grazia o una bestia? Con Silvia Godelli già assessore regionale

26 gennaio ore 16 “E’ ora di impegnarsi: la cittadinanza attiva” con Saverio Di Liso / docente di filosofia alla facoltà Teologica pugliese

8 febbraio 2019 ore 19 – "Etica e politica: frattura insanabile?" Con don Rocco D’Ambrosio

16 febbraio 2019 ore 16 “Interessi e denaro più forti della politica?" Con Arturo Casieri / docente di economia e Politica Agraria presso l’Università degli studi di Bari A. Moro

9 marzo 2019 ore 16 "Il bene comune: i progetti oltre i proclami" con don Michele Pace

23 marzo 2019 ore 16 “La giustizia: dove abita e dove è fuggita" con Michele Parisi / Giudice presso il tribunale di Bari

6 aprile 2019 ore 16 “La solidarietà: chi la vive e chi la nega” con don Mimmo Natale

18 maggio 2019 ore 16 “La pace: guerra e conflitti senza fine?" Con Rosa Siciliano direttore di redazione “Mosaico di Pace”

7 giugno 2019 ore 19 “I politici: ci si può ancora fidare?" Con don Bruno Bignami direttore dell’ufficio nazionale Problemi sociali e del lavoro.

I seminari si terranno presso l'Officina San Domenico - info: 329.6428962. È possibile prenotarsi anche recandosi presso la Biblioteca diocesana "San Tommaso D'Aquino".