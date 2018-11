Piano di riequilibrio, i Revisori dei Conti danno parere favorevole

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al Piano di riequilibrio che verrà esaminato il 27 novembre dal Consiglio Comunale.

Il Collegio lo ha trasmesso ieri alla Presidenza del Consiglio Comunale.

In 15 pagine l'organo di revisione ricostruisce fattori e cause dello squilibrio, dà atto che il piano contiene "tutte le misure necessarie per le condizioni di squilibrio rilevate" e conclude esprimendo parere favorevole "all'adozione di tutte le misure previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale", precisando che l'Ente deve monitorare, con continuità, le misure finalizzate al ripiano e contenute nel piano stesso.