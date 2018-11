Si terrà venerdì 30 novembre dalle ore 18.30, nella Sala Convegni Attimonelli (Albergo dei Pini) in Corso Cavour 194, l’incontro pubblico “Nuova tangenziale? Uno spreco e un danno per il territorio”, promosso e organizzato dall’Associazione Urban Center di Andria.



All’incontro interverranno Nino Marmo, Capogruppo di Forza Italia alla Regione Puglia, l’ingegnere Pasquale Bruno e il professore e geologo Andre Salvemini. A moderare l’incontro sarà il giornalista Francesco Rossi. I lavori del convegno saranno introdotti dalla Presidente di Urban Center, ingegner Annalisa Fusaro.

«Abbiamo pensato a questo incontro – sottolinea la Presidente Annalisa Fusaro - nella consapevolezza che potremmo trovarci di fronte a un’opera del tutto inutile e di assoluto nocumento per la Città e per il suo tessuto sociale e produttivo. D'altronde basterebbero alcuni dati per confermare quella che non è soltanto un’impressione: 20 ettari di uliveti distrutti, quasi 100.000 metri cubi di cemento per una lingua d’asfalto di oltre 9 chilometri e 1.200 metri cubi di materiale da avviare alla discarica ai quali bisogna aggiungere 28 milioni di euro circa come costi da sostenere.

Ai danni ambientali e ai costi elevati – continua Fusaro – si devono aggiungere le criticità della viabilità che il progetto dell’opera lascerebbero insolute. In alternativa avrebbero potuto essere valutati progetti alternativi come l’adeguamento e il completamento dell’attuale tangenziale. Forse ne avremmo un vero beneficio per la Città.

Chiediamo ai rappresentanti della Associazioni socio-culturali, ambientaliste, imprenditoriali e di categoria di Andria – conclude Fusaro - di partecipare all’incontro per avere un panorama il più ampio possibile sulla reale efficacia di quella che consideriamo un’opera costosa e dannosa.