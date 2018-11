Piano delle opere provinciale, Laura Di Pilato: «Vigilare sugli sprechi»

Si terrà mercoledì 28 novembre alle ore 13.00 in prima convocazione il primo consiglio provinciale con i nuovi consiglieri (oltre a quello di ratifica delle cariche), eletti nella scorsa tornata elettorale. Tra i punti all’ordine del giorno c’è la discussione sul piano delle opere del triennio 2018-2020.

L’avvocato Laura Di Pilato, capogruppo del Fronte Democratico Bat, sarà presente al consiglio: «Adesso mi renderò conto di tutte le opere che la Provincia si appresta ad effettuare: particolare attenzione sarà da me rivolta agli sprechi del denaro pubblico. Le risorse sono già risicate e, se non vengono amministrate con oculatezza e parsimonia, sono i contribuenti a farne le spese. Bisogna vigilare e gestire con più accortezza il nostro patrimonio pubblico: noi consiglieri provinciali siamo tenuti a portare le esigenze dei cittadini, dall'edilizia scolastica alla manutenzione delle strade, al centro del dibattito, per far sì che migliorino i servizi».