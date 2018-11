D'Ambrosio sulla chiusura dell'Informagiovani

La nota dell'On. Giuseppe D'ambrosio in risposta ai 4 dipendenti dell'Informagiovani a rischio licenziamento: «Ci hanno definito gufi, portasventure, incapaci, incompetenti e con tanti altri appellativi. Eppure le sventure che la sciagurata amministrazione Giorgino avrebbe portato ad Andria le elenchiamo, le elenco da anni. Anche nel silenzio assordante di un centrosinistra andriese a tratti complice!

Ora con il “piano di rientro” per il dissesto, si celebra il funerale della città di Andria, un funerale che durerà ben 15 anni! Un funerale che costerà tanto, tantissimo nella vita reale degli andriesi e che per ora sta mostrando solo i primi piccoli segni. Il peggio deve ancora arrivare!

Proprio su questi tristi esiti sono stato interpellato dai 4 dipendenti dell’Informagiovani di Andria ai quali voglio rivolgermi con il cuore in mano ma in tutta onestà: nel piano di rientro di Giorgino è prevista la chiusura dell’Informagiovani tra i vari tagli, i loro 4 posti di lavoro saranno azzerati. Saranno azzerati come tanti altri servizi e posti di lavoro.

Comprendo la tristezza e disperazione di una notizia del genere ma poco posso fare io o un ministro e chiunque altro sulla scellerata gestione del nostro comune attuata da Giorgino e dalla sua amministrazione. Il malato Andria è in condizioni molto gravi e per tentare la guarigione la cura sarà comunque molto dolorosa.

Noi avremo fatto altro ma ormai è tardi per parlare di questo!

Noi del MoVimento 5 Stelle faremmo una cura diversa per il Comune di Andria? Si ma non sarebbe ugualmente indolore. Durerebbe sicuramente meno, avrebbe come priorità assoluta i servizi dei cittadini ma per farlo bisognerebbe riconoscere i responsabili attraverso pesanti atti, cosa che il Sindaco di Andria Giorgino non farà mai per non riconoscere le sue colpe, scaricando invece il tutto addosso agli andriesi per i prossimi 15 anni!

15 anni di tagli, sacrifici, sofferenze che gli andriesi pagheranno amaramente per aver fatto la sciagurata scelta di volerlo Sindaco di Andria non una ma ben due volte!

Ora le conseguenze sono davanti agli occhi di tutti e noi del MoVimento 5 Stelle di Andria, con Michele Coratella Sindaco di Andria, siamo disponibili ad affrontarle e guidare questo delicato passaggio per rendere la cura della nostra comunità più breve ma soprattutto risolutiva.

Questa responsabilità l’abbiamo soprattutto verso i nostri giovani e bambini che non possono pagare le conseguenze di scelte scellerate fatte da altri!»