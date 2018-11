Giorgino nomina Nino Marmo delegato alla Riscossione dei Tributi

Il Sindaco di Andria Nicola Giorgino in conferenza stampa, stamattina, all'insaputa del consigliere Nino Marmo (assente), ha nominato quest’ultimo “Delegato alla riscossione Tributi” per la riorganizzazione e il potenziamento alla riscossione dei tributi, appunto, e quindi al risanamento delle casse comunali. Una scelta dettata dal fatto che Forza Italia di cui Nino Marmo è il massimo esponente cittadino, ha chiesto più volte che l’Ufficio Tributi fosse dotato di personale qualificato e software in grado di incrociare le banche dati per scovare gli evasori e far pagare loro quanto dovuto.

«Forza Italia ha assunto questa responsabilità prioritaria – ha commentato Giorgino – io nomino Nino Marmo perché si occupi della riscossione dei Tributi e la riorganizzazione del servizio Tributi». Giorgino in conferenza si assume la responsabilità rispetto ad una mancanza di efficacia nel corso del tempo – dal momento che fino a qualche mese fa era sua la delega assessorile alle Finanze -.

L’idea di nominare Nino Marmo delegato alla riscossione Tributi ci riporta a quando, provocatoriamente, il presidente Emiliano offrì al Movimento 5 Stelle, l’assessorato all’Ambiente alla Regione Puglia, offerta che i pentastellati declinarono. Ci sembra una pura e buona provocazione politica e amministrativa finalizzata a stimolare ulteriori dibattiti e beghe politiche all’interno della maggioranza stessa. Staremo a vedere!

Al di là di questo colpo di testa del primo cittadino, in conferenza stampa, nulla è stato detto di nuovo rispetto a quanto già precedentemente enunciato durante la massima assise comunale.

Giorgino passa poi ad una lunga digressione sui numeri e dettagli tecnici ponendo l’attenzione sulle numerose opere pubbliche che l’amministrazione ha portato a compimento in città, e scongiurando, nel piano di riequilibrio finanziario, disastri per Andria. Nessun taglio sarebbe stato effettuati ai servizi e nessuna catastrofe in atto, dunque, per il primo cittadino, che evidenzia come il piano di rientro sia stato adottato anche da città come Lecce e Foggia, dove, appunto non è stato evidenziato alcun disastro… Giorgino parla di aumenti di tariffe a domanda individuale che, a detta sua, non incideranno significativamente. Non ci sarebbero aumenti Imu o Tasi, invece per la Tari inciderà il maggio gettito fiscale ma, anche in questo caso, promette aumenti "non significativi". Niente aumento ai posteggi per i venditori ambulanti nel mercato del lunedì e poi annuncia il pagamento effettuato alle scuole per i libri di testo.

Un dato che invece risulta ancora avvolto da un alone di mistero è la somma a cui ammonterebbe la debitoria che ha portato il Comune di Andria ad approvare in Consiglio Comunale il piano di rientro… Si rincorrono numeri, ma dei dati ufficiali non vi è contezza effettiva.