​Forza Italia Giovani scende in piazza contro la Finanziaria 2019

Il movimento giovanile di Forza Italia della sesta provincia pugliese aderisce all'iniziativa regionale del partito azzurro e scende in piazza, organizzandosi con gazebo informativi contro la manovra finanziaria 2019.

«Sabato 1° e domenica 2 dicembre - afferma in una nota il Coordinatore Provinciale Gaetano Scamarcio - scenderemo in piazza contro la Manovra Finanziaria. Forza Italia Giovani esprime le proprio perplessità nei confronti di un provvedimento che non risolve i problemi del Paese e, soprattutto, delle giovani generazioni. Saremo presenti in molte città della BAT, tra cui Andria (in Viale Crispi), Barletta (in Via Monfalcone 51) e Trinitapoli (in Viale Vittorio Veneto).

Contro le improvvisazioni di questo Governo- conclude la nota- faremo sentire la nostra voce di protesta e incontreremo gli elettori per spiegare le enormi pecche della Finanziaria e le proposte presentate dai nostri parlamentari».