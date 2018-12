Piano di predissesto, Coratella (M5S): «Lacrime e sangue, non vi hanno raccontato tutto»

Un incontro per spiegare in dettaglio i contenuti del piano di predissesto e le sue ricadute per la comunità andriese: si terrà lunedì 3 dicembre alle 19.30 un incontro presso la sede del Movimento 5 Stelle in via Cavallotti 46, in cui il capogruppo consiliare, Michele Coratella, incontrerà i cittadini.

«Come sapete - dice Coratella - il piano di predissesto è stato votato da questa maggioranza. Forza Italia ha fatto il solito teatrino, ma alla fine, loro dicono per senso di responsabilità, hanno votato questa manovra che è lacrime e sangue per tutti gli andriesi.

Noi lunedì organizzeremo un incontro informativo e divulgativo dove vi racconteremo cosa accadrà agli andriesi, quali sono le conseguenze dirette, perché vi assicuro che non vi hanno raccontato tutto».