Al rifiuto di Marmo il Sindaco risponde: «Fugge dalle responsabilità»

La polemica corre lungo la strada della stampa: prosegue infatti, dopo la conferenza stampa di ieri, la disputa tra il Sindaco e il consigliere Nino Marmo. Quest’ultimo aveva presentato, durante il consiglio comunale del 27 novembre scorso, un emendamento, poi approvato, per evitare l’esternalizzazione del servizio di riscossione tributi. Ieri Giorgino aveva allora indicato Marmo come consigliere delegato proprio alla riscossione dei tributi, incarico che oggi Marmo, in una nota, ha rifiutato.

A questo rifiuto ha risposto il Primo cittadino: «Mi rincresce il rifiuto di Marmo, e di riflesso della stessa Forza Italia, alla mia indicazione come delegato alla riscossione dei tributi. Ciò vuol dire fuggire dalle responsabilità e mostrare, ancora una volta, il vero volto di chi alle parole non fa mai corrispondere i fatti nell'interesse della comunità che, sempre a parole, si dice di amare.

Forza Italia ha sostanzialmente obbligato la maggioranza a puntare sull'ufficio tributi anziché su una esternalizzazione del servizio di riscossione, per contenere prima ed eliminare poi la drammatica evasione fiscale che tanto incide purtroppo ad Andria. Questo nonostante il fatto che lo stesso ufficio tributi non sia riuscito a combattere l'evasione con tutte le conseguenze del caso avvenute.

Il no di Marmo è il no di un intero partito che cerca oramai solo di ricattare una intera maggioranza, e da cui prendo totalmente le distanze nel modo di agire politico. Tra far politica ed amministrare c'è una bella differenza. Marmo ne è, in negativo, la dimostrazione. In ogni caso ribadisco che quando si tratta di questioni che attengono Andria non è mio costume né scherzare né dar luogo a teatrini. Lo dimostrano i fatti e la mia storia».