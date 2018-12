Un incontro voluto per parlare con i cittadini di cosa succederà all'indomani dell'approvazione del pre dissesto da parte della Corte dei Conti: si è tenuta ieri sera presso la sede del Movimento 5 Stelle in via Cavallotti una conferenza indetta per informare i cittadini sui punti essenziali del Piano di rientro approvato nell'ultimo consiglio comunale: «Tutte le tariffe - ha spiegato Michele Coratella, capogruppo consiliare - aumenteranno dal 100 al 310%. Ci saranno quindi aumenti della Tosap, dei diritti di segreteria, delle rette relative alle mense scolastiche e tutta una serie di aggravi dei costi della vita quotidiana per i cittadini andriesi. Dovremmo anche sopportare un incremento per il 2018 della Tari del 20%.

Per il Sindaco e la maggioranza non è successo nulla: in realtà questo piano dovrebbe durare 15 anni.

A fronte di tutti questi aumenti, come già detto, ci sono una serie di tagli: il servizio mensa, il cofinanziamento al piano sociale di zona per un milione e mezzo di euro, quindi meno risorse per i servizi sociali; il taglio alla assistenza scolastica specialistica e tutta una serie di conseguenze negative e penalizzazioni per i cittadini andriesi. La cosa ridicola sta nel fatto che questo piano di “rientro” lo presenta chi ha determinato questa catastrofe e cioè Giorgino e tutta la sua amministrazione».

All’incontro è intervenuto anche l’on. D’Ambrosio: «È triste nella giornata mondiale per i diritti dei disabili constatare che oltre agli annosi problemi relativi alle barriere architettoniche, i disagi che vivono le persone con disabilità stanno aumentando. Nel predissesto del comune di Andria ci sono, tra i vari tagli, anche quelli all’assistenza specialistica e probabilmente anche all'assistenza domiciliare. I disabili davvero diventano gli ultimi e questa è una beffa per una città che si vantava di essere la “Civitas Mariae” ovvero una città ispirata ai valori cristiani della carità e della compassione e solidarietà».