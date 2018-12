″La nuova politica″ - Michele Emiliano questa sera ad Andria

Si terrà questa sera, alle ore 19:00 presso la sala Attimonelli, ad Andria, in Corso Cavour (Albergo dei Pini), l'incontro con il Presidente della Regione puglia, Michele Emiliano, il consigliere regionale Filippo Caracciolo, e la consigliera comunale e provinciale Laura di Pilato.

L’evento segna ufficialmente il passaggio della consigliera comunale e provinciale, l’avv.to Laura Di Pilato, nel progetto politico “Fronte Democratico”.

"La Nuova Politica" è il tema dell'evento che vuole rimarcare la finalità di "Fronte Democratico", soggetto che si pone in maniera trasversale rispetto agli attuali partiti, aperto anche ai senza tessera e pensato per superare le “categorie” di destra e di sinistra, così come evidenziato da Emiliano.