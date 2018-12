Il MEF risponde alle difese presentate dal Comune di Andria a seguito della visita ispettiva

È arrivata ieri a Palazzo di Città la relazione del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) in risposta alle difese presentate dal Comune di Andria a seguito dell’ispezione e quindi delle contestazioni mosse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Voci di corridoio parlano di una relazione piuttosto severa soprattutto nel merito delle assunzioni ed incarichi del personale, vedi ad esempio la gestione degli incarichi dirigenziali, a tempo determinato, relativi all’ultimo periodo amministrativo.

Altre questioni resterebbero sullo sfondo e sarebbero legate alla formulazione degli atti di bilancio (gestione delle entrate, in primis) per cui il MEF pare abbia richiesto ulteriori documentazioni in quanto quelle già espresse non sarebbero ritenute esaustive dal punto di vista formale e sostanziale.

Attendiamo interventi e posizioni ufficiali per poter avere un quadro della relazione più esaustivo.