L’iniziativa di Fratelli di Quartiere approda a Santa Maria Vetere

Sabato 15 dicembre, in via Generale Arimondi, in corrispondenza del civico 34, nel quartiere Santa Maria Vetere, si terrà il terzo appuntamento di Fratelli di Quartiere, l’iniziativa di Fratelli d’Italia che ha lo scopo di avvicinare la politica ai cittadini, ai quartieri, ai ragazzi.

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si potranno incontrare gli esponenti del partito del leader Giorgia Meloni, ai quali sarà possibile sottoporre istanze, sollevare problematiche e porre l’attenzione su alcuni aspetti riguardante il quartiere.

Salvatore Pistillo, coordinatore Fratelli d’Italia Andria: «Dopo i positivi primi due appuntamenti di Fratelli di Quartiere e con i risultati da essi ottenuti, il partito ha dato dimostrazione di serietà e vicinanza a quelle che sono le problematiche effettive della gente, garantendo loro ascolto e disponibilità. In un contesto sociale particolare, in cui la gente ha perso fiducia nella politica, il nostro obiettivo è offrire alla cittadinanza un confronto totale, creare nel cittadino interesse verso il bene comune, trasmettere passione e serietà, caratteristiche fondamentali per una buona politica. Dare delle risposte è il compito di un buon politico che fa politica vera».

La cittadinanza è invitata a partecipare.