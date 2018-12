​Impianto Api di via Togliatti, Montaruli: «La situazione diventa incandescente»

È botta e risposta sulla questione relativa all'impianto Api di via Togliatti: dopo le precisazioni di Miscioscia, non si fa attendere la replica di Montaruli, intanto l’avvocato prof. Dionigi di bari trasmette gli atti alla consulta. C’è anche una richiesta di risarcimento danni al comune di oltre 14 milioni di euro.

Una vicenda che si sta ingarbugliando sempre più quella di cui si occuperà anche la prossima riunione della 4^ Consulta il 18 dicembre prossimo, nella sala consiliare del comune di Andria alle 15,30. La questione (ri)sollevata è relativa all’impianto di carburanti sito in via Togliatti. Un “caso” che il componente effettivo Savino Montaruli aveva denunciato essere uno “scempio economico ed ambientale”. Una struttura ultimata praticamente dal lontano anno 2010. E’ lo stesso Montaruli, oggi, dopo aver letto la nota del consigliere comunale Benedetto Miscioscia: «Altro che cantonata, l’ex assessore Miscioscia, oggi declassato, continua ad intervenire “a tempo” e a telecomando. Il Tuttologo di professione che grazie a quel sapere del nulla oggi si può permettere i privilegi di cui gode grazie al suo servilismo politico, continua ad essere abbagliato dal protagonismo sfrenato. Poiché il Miscioscia alle figuracce si è talmente abituato che ne continua a collezionare a iosa, il mistificatore di professione va fuori traccia e chi va fuori traccia non viene ammesso agli esami e non può diventare “dottore”.

Poiché il sottoscritto si sta occupando della vicenda ritenendo di svolgere appropriatamente il proprio ruolo istituzionale in Consulta, essendo stato eletto dalle Associazioni del Forum e non nominato dalla politica come per il Miscioscia, informo il dottore che dopo la mia denuncia pubblica del 3 dicembre sulla questione ambientale, il suo Sindaco si è affrettato ad emanare l’ordinanza sindacale nr. 541 del 5 dicembre 2018 – ordinanza sindacale per l’inibizione dell’usabilità del manufatto posto in viale Togliatti – Stazione di Servizio della Società API Spa.

Perché il Sindaco di Andria emana, con tanti anni di ritardo, quell’ordinanza immediatamente dopo la denuncia pubblica del sottoscritto sulla quale il Miscioscia vorrebbe giocare? Comunico al declassato che in data 12 dicembre 2018 il prof. avv. Michele Dionigi ha trasmesso a mezzo Pec a tutti i componenti della 4^ Consulta una dettagliata documentazione inerente la delicatissima vicenda. Al punto 2) di una sua lettera trasmessa il 27 luglio 2017 per conto di un suo assistito, indirizzata a: - Sindaco, Dirigente Suap, Dirigente Settore Avvocatura del comune, Dirigente Polizia Municipale e, per conoscenza all’API, al punto 2) il professore chiede “l’immediato risarcimento al comune, per l’adozione dei provvedimenti definitivamente dichiarati illegittimi dal Consiglio di Stato”, di ben euro 14.557.353,98.

Si, oltre quattordici milioni di euro di risarcimento danni. Il Consigliere Miscioscia, prima di accusare meschinamente il sottoscritto di mistificare la realtà faccia mea culpa e dica ai suoi elettori, dei quali si è ben presto dimenticato, come farà a pagare quella somma e in quale parte del Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune di Andria quel capitolo, che potrebbe diventare un altro debito fuori bilancio, sia stato messo. La prossima volta, Misciosccia si occupi delle sue faccende di Piazza San Pio X».