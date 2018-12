L'Europa delle opportunità. Per i territori e per le persone, se ne parla martedì 18 dicembre alle ore 18:30 ad Andria in via Porta la barra n 7, dell'incontro Promosso dal Gruppo di "Alleanza progressista dei socialisti & democratici" al parlamento europeo.

Intervengono Giovanna Bruno, consigliere provinciale, Sabino Zinni, consigliere regionale ed Elena Gentile, parlamentare Europea componente della commissione occupazione e affari sociali.