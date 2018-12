Laura Di Pilato: «Pioggia di multe sugli andriesi, ma perché non sono contestate immediatamente?»

Un’osservazione che rischia di produrre una serie di ricorsi contro l’amministrazione comunale:la consigliera Laura Di Pilato, infatti, in un video contesta alcune scelte legate all’invio delle multe a carico dei cittadini.

«In questi giorni stanno piovendo multe a carico dei cittadini andriesi. Fermo restando che il codice della strada va rispettato ed è giusto sanzionare chi va contro le regole, non ritengo giusto che vengano addebitati anche 16€ per l’invio della multa tramite mezzo postale invece della contestazione diretta da parte degli Agenti di Polizia Locale.

Inoltre gran parte delle multe vengono emesse grazie al sistema del Safer Place, che consiste in diverse telecamere montate su una vettura dei vigili che riprende a 360 gradi il mezzo del trasgressore. Nel verbale che io stessa ho ricevuto, si dice che “gli agenti erano impegnati in altro servizio” e per questo non è stato possibile contestare immediatamente: ma se erano sull’auto dotata di Safer Place in quale altro servizio potevano essere impegnati? Inoltre la Cassazione ha stabilito che se il trasgressore è assente allora si può giustificare che la multa non sia contestata sul momento: nel caso invece in cui gli operatori siano impegnati in altro servizio, bisogna dimostrare quale era questo servizio con precisione e perché non si poteva effettuare la contestazione immediata. Io stessa, quando mi sono recata al Comando di Polizia locale, non ho potuto sapere quale fosse questo “altro servizio”.

Gli Assessori, al contrario di quanto dichiarano su Facebook, hanno percepito le loro indennità di 2840€ mensili ma non pensano alle cifre che, seppur modiche, gravano sui contribuenti e ai dettagli che potrebbero far annullare tante multe».