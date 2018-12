Bilancio, Marmo e Zinni presentano emendamento: «2mln per interventi nel canale Ciappetta-Camaggio»

«2 milioni di euro per la bonifica del canale Ciappetta-Camaggio: lo abbiamo proposto come emendamento al Bilancio di Previsione della Regione Puglia, consapevoli nella necessità di interventi corposi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella zona di Andria».

Lo dichiarano i consiglieri regionali Nino Marmo e Sabino Zinni.

«Dobbiamo puntare sulla prevenzione – aggiungono - sia per quanto concerne il verificarsi di eventi alluvionali sia per ridurre la pericolosità dei fattori connessi al rischio idrogeologico. I due milioni che abbiamo indicato serviranno per interventi di pulizia, bonifica e manutenzione del tratto non coperto e compreso nell’abitato di Andria del canale. L’auspicio – concludono Marmo e Zinni - è che i colleghi consiglieri condividano con sensibilità la nostra proposta dando un segnale di concreta attenzione per la messa in sicurezza del territorio.