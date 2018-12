Presentato ad Andria l’avviso pubblico “Puglia partecipa”

Si è svolta presso Materia Prima, in Via Settembrini ad Andria, la presentazione del bando regionale “Puglia partecipa”.

Un’idea che nasce per la promozione della partecipazione attiva in un periodo in cui si registra un forte scollamento tra la eletti ed elettori, ovvero, tra politica e cittadini. Obiettivo principale di questa proposta è quello di ricostruire un senso di comunità, volto a restituire significato al “noi” e non all’ “io” che caratterizza l’idea di politica di una buona parte dei rappresenti delle Istituzioni.

Tante le questioni affrontate durante la serata. Preliminarmente, il consigliere Zinni ha fatto chiarezza sulla bocciatura parziale, da parte della Consulta, della legge regionale sulla partecipazione, riguardante solo la previsione di un dibattito pubblico di opere di carattere nazionale e che hanno ricadute sull’intero territorio regionale.

Poi, l’On. Titti de Simone, Consigliera del Presidente per l'attuazione del programma di governo regionale, ha sviscerato nel merito la proposta, chiarendo i dubbi di alcuni dei presenti.

A detto bando possono partecipare le scuole, le università ed i centri di ricerca; ETS enti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017; comitati di cittadini costituiti con atto formale; enti associativi non a scopo di lucro, non rientranti nel Terzo settore; le associazioni di categoria datoriali presenti nel CNEL; sindacati, partiti e movimenti politici; enti locali, anche in forma associata, o altra pubblica amministrazione e cooperative di comunità.

Il finanziamento massimo regionale, per singolo progetto ammesso, è pari a 20.000,00 euro e il contributo regionale non può superare l'80% del costo complessivo della proposta. A tale percentuale va aggiunta una quota di cofinanziamento obbligatorio del soggetto proponente ed eventuali partner, almeno per il 20% (nelle forme e nelle modalità previste) del suo costo complessivo. Ed è proprio tale cofinanziamento la peculiarità di questo bando, perché, come è stato spiegato, si vuole evitare che si presentino proposte solo per percepire finanziamenti pubblici, senza credere, quindi investire, in quello che si propone e si realizza.

La prima scadenza è il 31 gennaio 2019. Oltre a questa, è stata prevista una seconda finestra che va dal 1 maggio 2019 al 31 maggio 2019, a cui, probabilmente, se l’iniziativa dovesse avere successo, andrà ad aggiungersi una terza finestra sempre nel 2019.

Per altre info consultare il seguente link: http://partecipazione.regione.puglia.it/avviso-sel...