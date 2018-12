Consiglio Comunale: è polemica sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-20

Ieri la prima delle due sedute di Consiglio Comunale di fine 2018. Approvata con 14 voti favorevoli, 4 astenuti e le opposizioni che non hanno partecipato al voto, la ratifica della delibera di giunta comunale n. 180 del 30.11.2018 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 c s.m.i, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020”. Tale delibera, secondo la consigliera Laura Di Pilato e gli esponenti di Forza Italia (Nino Marmo, Antonio Nespoli e Gennaro Lorusso che non l'hanno votata) sarebbe illegittima poiché non ci sarebbero i "motivi dell'urgenza". In pratica, tale delibera è stata approvata in Giunta e poi portata all'attenzione del Consiglio Comunale priva di una spiegazione relativa alla necessità di approvarla immediatamente. La consigliera Di Pilato ha fatto rilevare che la votazione sarebbe illegittima poiché approvata con 14 voti e non i 17 minimi: maggioranza assoluta prevista per tutto ciò che riguarda la materia di Bilancio. Una maggioranza che dunque si assottiglia sempre di più sino a contare solo su 14 voti favorevoli denotando un evidente sfarinamento della maggioranza politica che sostiene Nicola Giorgino.

Prima della votazione della delibera di giunta, la massima assise si è confrontata con 3 OdG urgenti: il primo, presentato dal consigliere Gennaro Lorusso (Andria Nuova) riguardava l'assegnazione delle somme ricavate dalla riduzione pari al 25% delle indennità assessorili e dei gettoni di presenza dei consiglieri, da assegnare ai dipendenti dell'Informagiovani. Tale Ordine del Giorno è stato approvato all'unanimità. Successivamente, l'OdG presentato da Antonio Nespoli (Forza Italia) prevede il trasferimento del settore socio sanitario da via Mozart, che costa al Comune di Andria circa 30mila euro, negli uffici della ex Pretura già liberi da oltre un anno. Tale urgenza dell'OdG viene respinta sul filo di lana per 13 voti contrari e 12 voti favorevoli «Incomprensibile la decisione dei pentastellati di non partecipare al voto - commenta il consigliere Antonio Nespoli - che così facendo fa da stampella all'amministrazione Giorgino, non preoccupandosi minimamente del risparmio considerevole della spesa pubblica». Si passa al terzo OdG presentato da Laura Di Pilato (Fronte Democratico) che ha proposto l'aumento del canone annuo del Circolo tennis da 15000 euro a 50000 in modo da effettuare l'adeguamento di tutte le strutture già date in concessione (ad es. la piscina comunale che paga un canone di concessione annuo pari a 64000 euro) e in più il controllo del pagamento della Tari relativo alla struttura. Anche tale OdG viene bocciato poiché privo di urgenza a detta del Sindaco Giorgino.

Approvata invece all’unanimità la deliberazione relativa al “Programma Comunale degli interventi per il Diritto allo studio e per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione anno 2019”.

Nella seduta di oggi, 21 dicembre, verranno esaminati gli altri argomenti all’ordine del giorno tra i quali il regolamento comunale per la istituzione di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico di merci nel centro abitato, con la realizzazione dei posti riservati – Approvazione. (Servizio Ambiente e Mobilità); il nuovo regolamento comunale di disciplina dell’occupazione di suolo pubblico per spazi di ristoro all’aperto, annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande usualmente definiti dehors (Settore Sviluppo Economico), ed il Regolamento di accesso alla ZTL del centro storico. Modifica. (Settore Vigilanza e Protezione Civile); la costituzione dell’associazione Distretto urbano del commercio di Andria, organismo autonomo di gestione così come previsto dall’art. 4 comma 6 del regolamento regionale n. 15/2011. (Settore Sviluppo Economico).



Approvato altresì, con 24 voti favorevoli e 1 astenuto, un ordine del giorno che impegna l’Amministrazione Comunale ad “adottare tutti gli atti propedeutici tesi ad assicurare il prosieguo del servizio Informagiovani e Urp, utilizzando le risorse rivenienti dalla riduzione delle indennità degli amministratori e gettoni di presenza dei consiglieri”.