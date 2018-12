Vurchio a D'Ambrosio: «il nuovo PD Andriese è distante anni luce dal consigliere Vitanostra»

Giuseppe D'Ambrosio: «Ricordate, vi prego!

Ieri sera ad Andria per l’ennesima volta la maggioranza di centrodestra era spaccata (sempre per questioni legate a poltrone da occupare) e il Sindaco di Andria Giorgino poteva andare definitivamente a casa. Ed invece no, ancora una volta il Sindaco di Andria Giorgino (Cdx) viene salvato dal PD nella persona del consigliere comunale Vitanostra che restando in aula, soltanto lui (!!!), ha tenuto in piedi il numero legale! Grazie al PD andriese per questo ennesimo regalo fatto ai cittadini andriesi!»

Non si fa attendere la replica del consigliere comunale nonché segretario cittadino del Partito Democratico, Vurchio Giovanni: «Caro Giuseppe D'Ambrosio nonché esimio onorevole, il nuovo PD Andriese è distante anni luce dall'atteggiamento politico tenuto, in questo caso, dal consigliere VItanostra che, in barba all'atteggiamento tenuto dal partito, ha voluto "mantenere" la maggioranza.

Si assumerà le responsabilità del caso, non essendo la prima volta e nonostante i richiami. Noi abbiamo già provveduto a denunciare agli organismi di partito preposti, questi comportamenti scomposti.

Il nuovo PD cittadino è quello che combatte in tutti i consigli comunali contro questo governo scellerato di centrodestra, è quello che sta incontrando i cittadini e le tante attività' per ascoltarli e cercare di risolvere le loro problematiche, è quello che tramuta in interpellanze i problemi della Comunità e li discute in Aula consigliare per pungolare un'amministrazione sorda e cieca, è quello che partecipa alle commissioni consigliari suggerendo miglioramenti alle proposte e non assentandosi, come spesso voi fate, è quello che controbatte con la maggioranza con dati alla mano e non con opposizioni generiche e sconclusionate , il nuovo PD cittadino, da solo un anno, è questo. Lo tuteli, per cortesia, lasciandolo crescere nella genuinità e giovinezza!

Grazie onorevole e si ricordi di fare qualcosa per la nostra città, non avendo ancora visto nulla, ad oggi».