″Maggior tutela per le vie non propriamente centrali″

L'appello del segretario cittadino del Partito Democratico rivolto alle istituzioni affinché alcune vie, non proprio centrali, della città di Andria possano essere tutelate maggiormente, garantendo a chi opera nel settore del commercio una maggiore tranquillità lavorativa:"Questi giorni Andria è viva. Sono giorni di festa, si corre, si passeggia, si fanno gli auguri, si fa shopping.Questa è "vitamina" per l'economia e migliora inevitabilmente lo stato di salute della nostra città - commenta Giovanni Vurchio -. Una città in movimento è una città che produce e consuma.Andria è una grande città e la si rende tale, se si utilizza la sua bellezza, i suoi monumenti, la tanta gioventù e la innata capacità imprenditoriale. Andria è Andria.A tutto questo, però, non noto un sistema di sicurezza sociale adeguato.In questi giorni di festa, ma anche in altri, non è possibile sentir parlare ancora di rapine alle attività commerciali, del centro e delle periferie. Le attività commerciali vanno tutelate, rappresentano la vitalità di un paese che lavora, producono occupazione e ricchezza.Il mio appello alla politica cittadina, sindaco ed assessore, e a tutte le forze dell'Ordine (vigili urbani, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza) affinché possano, con un progetto coordinato, garantire una maggiore sicurezza e copertura delle giornate festive, almeno fino all'epifania.Questo intervento garantirebbe una migliore vita sociale all'insegna della felicità e della buona e sana economia.Le strade di Via Ferrucci, Via Bovio, Via vecchia Barletta, Via Enrico de Nicola non sembrerebbero coperte

in tal senso e le attività commerciali del posto non operano con la giusta serenità e dedizione.Confidiamo nell'impegno di chi governa".