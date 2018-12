Gestione Rifiuti ARO2/BT, Di Bari (M5S): «Grandaliano non risponde nel merito»

«Qualche giorno fa ho definito uno spreco di risorse i 3 milioni di euro con cui la Regione premia l’Ager, vista l’inerzia dell’Agenzia. In particolare ho denunciato il ritardo con cui l’Ager sta procedendo con la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti dell’ARO2/BT, che scadrà il prossimo agosto e l’aumento della tari per i cittadini andriesi. Per tutta risposta il direttore dell’Agenzia Grandaliano mi ha definito “confusa”, ma ovviamente non è entrato nel merito delle questioni, giocando allo scaricabarile con il sindaco Giorgino per quello che riguarda la tassa sui rifiuti» Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari, che torna a chiedere di approvare nel più breve tempo possibile il progetto per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti.

«Anche i sindaci dei Comuni che formano l’ARO - continua la pentastellata - Andria, Canosa, Minervino e Spinazzola attendono ancora una risposta e ricordo a me stessa che l'attuale servizio, macchiato da condanne per tangenti, "rischia" di essere premiato anche con una proroga. A questo punto quello “confuso” mi sembra essere Grandaliano. Purtroppo ancora una volta mi tocca constatare che Emiliano sperpera i soldi di noi pugliesi per Agenzie che stentano a fare il proprio dovere e direttori che non rispondono nel merito. La cosa che più mi irrita è che quei tre milioni potevano, ad esempio, essere molto meglio impiegati per ripianare i danni delle gelate subite dai nostri ulivi».