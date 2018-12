PD, Vurchio: «​Marchio e Vitanostra saranno giudicati dalla commissione disciplinare»​

La segreteria del Partito Democratico perde i componenti del gruppo "Partecipa". Viviana Di Leo, Omar Neseir, Federico Peloso, Riccardo Dell’Olio e Mirko Malcangi, infatti, con una conferenza stampa, hanno dichiarato la loro volontà di lasciare la segreteria cittadina del Partito Democratico di Andria dopo alcune attente valutazioni a seguito dell'ultimo consiglio comunale del 21 dicembre scorso nel quale il consigliere del PD Salvatore Vitanostra, consentiva alla maggioranza di mantenere il numero legale e approvare così il provvedimento circa le quote del Comune di Andria nelle società partecipate. Vitanostra, dal canto suo, si difendeva restando seduto sugli scranni del consiglio comunale, giustificando la sua permanenza per “alto senso di responsabilità nei confronti della città”. Vitanostra, inoltre, si difende dagli attacchi di alcuni esponenti del suo stesso partito dicendo che nel caso ci fosse stata la mancata approvazione del provvedimento si sarebbe potuto verificare un danno erariale nei confronti dell’Ente per un ammontare compreso tra i 5 e i 500 mila euro. Ai componenti del gruppo "Partecipa" tale decisione non ha convinto ed hanno dunque lasciato la segreteria cittadina del PD.

Tale decisione è stata commentata dal segretario del Partito Democratico, Giovanni Vurchio il quale ha altresì dichiarato che l'atteggiamento ambiguo di alcuni consiglieri del Partito Democratico sarà valutato dalla commissione disciplinare:

«Prendo atto della decisione presa dal gruppo “Partecipa” di lasciare la segreteria cittadina del partito democratico -, commenta il segretario cittadino Giovanni Vurchio -.

Un gesto che rispetto ma non condivido in quanto, come segretario cittadino, ho messo in campo tutto quanto potevo al fine che si prendessero dei seri provvedimenti su alcuni consiglieri dissidenti e non rispettosi della linea del partito. Dopo aver dichiarato a mezzo stampa, che la segreteria prendeva le distanze dall'atteggiamento politico tenuto dai consiglieri Marchio e Vitanostra nel giugno 2018, nonché dal consigliere Vitanostra nell'ultimo consiglio; dopo aver allertato alcuni consiglieri regionali del nostro territorio, il segretario provinciale e Regionale, i parlamentari nonché alcuni esponenti del governo nazionale;dopo aver invitato ad intervenire la commissioni di disciplina, fortemente voluta e votata dalla segreteria e coordinamento cittadino, non penso ci fossero altre azioni che il segretario cittadino potesse fare.

È evidente che, essendo un partito democratico, dovranno essere espletati tutti gli atti conseguenziali per verificare se ci sono i presupposti per una espulsione o sospensione del/dei consigliere dal Partito - continua Vurchio.

Ma queste decisioni spetteranno solo agli organismi superiori, abilitati a farlo. Nel contempo, ci auguriamo che il gruppo consigliare lavori in maniera unitaria e senza ulteriori fraintendimenti che disturbano la sensibilità dell’elettorato di centro sinistra.

Ai ragazzi, che ringrazio comunque per l’attività di pungolo, a tutti i componenti dell’attuale segreteria, all’intero coordinamento cittadino, ai tesserati, chiedo di continuare a stimolare il gruppo consigliare affinché possa fare meglio e possa continuare a contribuire, con pazienza, nel processo di rinnovamento strutturale del partito pianificando, insieme, il futuro delle nuove generazioni, della nostra bella città, attraverso un concorso di idee e partecipazione. Andria ha bisogno di continuare a fare una forte opposizione politica contro questa amministrazione – conclude Vurchio - che si è dimostrata totalmente inadeguata alle esigenze della nostra comunità».