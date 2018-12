Questura ad Andria, il Ministero dell'Interno cerca immobile in attesa del completamento dei lavori

Possibili sviluppi sul fronte Questura ad Andria in attesa che venga completato l'immobile in via Indipendenza: a darne notizia è l'on. Giuseppe D'Ambrosio. La Prefettura infatti avrebbe chiesto al comune di Andria di cercare uno stabile da adibire temporaneamente ad ospitare il nuovo Questore e gli uffici.

«In questi giorni - scrive D'Ambrosio - il Prefetto della Bat su sollecitazione del Ministero degli Interni ha attivato il comune di Andria per cercare un immobile provvisorio (speriamo pubblico) per attivare rapidamente alcuni uffici della Questura della Bat.

Il nostro territorio ha immediata urgenza di tale presidio di sicurezza e, in attesa della costruzione finale della nuova Questura, è importante dare ai cittadini un riferimento dello Stato.

Questo è un ulteriore segnale di quanto forte sia la nostra volontà di far partire questo nuovo presidio provinciale della sicurezza, nonostante il forte ritardo dei lavori della nuova sede.

Sono in costante contatto sull'argomento con il sottosegretario Carlo Sibilia, che ringrazio, con il quale continueremo a pressare in modo da consentire alla nostra provincia di poter contare quanto prima su di una propria questura con relativo organico di Polizia».