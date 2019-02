Gelate, OdG approvato alla Camera dei Deputati che impegna il Governo ad occuparsi della questione

Affida alla sua pagina Facebook l'on. Giuseppe D'Ambrosio, l'aggiornamento relativo alla questione "gelate", postando uno screen shot in cui si parla di «...Necessità di interventi immediata per salvaguardare le produzioni ed i produttori dei territori delle province di Barletta, Andria, Trani, Bari e Foggia, i più duramente colpiti dalle gelate occorse lo scorso anno, e impegna il governo a considerare l'opportunità di adottare con tempestività iniziative tese a salvaguardare le produzioni ed i produttori dalle gelate dei territori indicati in premessa»

«Questo è l'ordine del giorno a mia prima firma appena approvato alla Camera dei Deputati sulla questione gelate in Puglia. L'ordine del giorno - commenta D'Ambrosio - contiene il preciso impegno a risolvere velocemente e immediatamente questa situazione con un provvedimento ad hoc da parte del Governo. Lo avevo detto che alle parole avremmo preferito i fatti.

Sono sicuro che nei prossimi giorni il governo risolverà definitivamente, con un provvedimento ad hoc, questa situazione che abbiamo ereditato da una sciagurata regione Puglia governata da un centro sinistra disastroso. Spero di annunciarvi nei prossimi giorni l'approvazione del Decreto che metta la parola fine a questa storia durata sin troppo».

D'Ambrosio ringrazia i colleghi parlamentari del M5S che si sono uniti con la loro firma alla sua richiesta.