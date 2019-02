Consiglio Comunale, si discuteranno le modifiche alla Ztl

Convocato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in adunanza ordinaria, il 19 febbraio 2019, alle ore 18.30, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1) Interrogazioni/Interpellanze (n. 33);

2) Regolamento di accesso alla ZTL del centro storico. Modifica. (Settore Vigilanza e Protezione Civile);

3) Costituzione dell’associazione “distretto urbano del commercio di Andria", organismo autonomo di gestione così come previsto dall’art. 4 comma 6 del regolamento regionale n. 15/2011. (Settore Sviluppo Economico);

4) Approvazione variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, relativa ad un’area distinta in catasto al fg.8, p.lla 210 per la realizzazione dell’ampliamento dì un insediamento produttivo sito in Andria alla S.P. Andria -Trani km 2. Ditta proponente: Sanguedolce s.r.l.;

6) Ordini del Giorno (n. 11).