Nasce "Senso Civico": «Un laboratorio di energie per la Puglia e il Sud»

Presentato ufficialmente ieri mattina, a Bari, il movimento politico "Senso Civico per la Puglia", alla presenza del governatore regionale Michele Emiliano.



Tra gli esponenti che hanno dato vita a questa nuova entità politica, con altri rappresentanti presenti nella massima assise regionale, il consigliere regionale Sabino Zinni:

Michele Emiliano, «L'iniziativa mira - si legge in una nota dell'associazione - a mettere in rete le diverse esperienze civiche dei territori e le migliori energie propositive per un Sud più moderno e per continuare l’azione di governo del centrosinistra in Puglia. Il logo di Senso Civico è una mano che unisce tenendo tra le dita una foglia con i colori della nostra terra. Quasi il 70% del popolo italiano non ha una rappresentanza e non ha un punto di riferimento. È quindi evidente la necessità di costruire una grande alleanza contro il neo-autoritarismo – ha spiegato il presidente Michele Emiliano -. Senso Civico nasce per tenere insieme pezzi di popolo che hanno bisogno di riferimenti. Diverse questioni di merito saranno al centro dell’attività di questa nuova associazione, dalla giustizia sociale alla questione ambientale, dai temi della sanità e dell'immigrazione, che è una risorsa e non una debolezza, a quelli per il rilancio del Mezzogiorno. Nel dna di Senso Civico - ha aggiunto il presidente – c’è la centralità della questione ambientale. E la volontà di spingere verso processi di innovazione tecnologica che in qualche maniera accelerino la transizione verso forme di energia che non determinano il riscaldamento terrestre e polluzione».

«La gestazione di questo progetto – ha ricordato Sabino Zinni - viene da lontano, è stata sì lenta ma proficua. Abbiamo cominciato nel 2015 con l’impegno in Regione e con le nostre diverse storie personali e professionali che man mano si sono intrecciate, anche grazie all'intuizione politica di Michele Emiliano su un centrosinistra più moderno e che deve aprirsi al civismo, se è vero che il 70 per cento dell’elettorato non si riconosce più nei partiti tradizionali. Noi di Senso Civico guardiamo alle politiche per il Sud e mi piace citare Don Tonino Bello e il suo bellissimo libro “Sud a caro prezzo”. Bene, noi ancora oggi siamo in un Sud a caro prezzo e lo siamo per le politiche sciagurate di questo governo. Il “governo del cambiamento” che chiude, che alimenta paure e becere rivendicazioni. Noi invece ai muri preferiamo i ponti, alla paura opponiamo la speranza. E questo progetto civico lo dimostrerà dando sostegno al governo di Michele Emiliano.

Il contenitore politico nasce - continua Zinni - sulla base di semplici e chiari punti programmatici: la fiducia nel Civismo quale strumento per sostenere le peculiarità dei singoli territori, e le loro rivendicazioni, oltre le dinamiche dei partiti nazionali; l’attenzione per la giustizia sociale, come quella che in Puglia abbiamo incoraggiato istituendo il Reddito di Dignità, ben prima del Reddito di Cittadinanza dell’attuale governo, che oggi serve 30.000 pugliesi; attenzione per la questione ambientale, nel solco di quello che abbiamo sostenuto fino ad oggi: decarbonizzazione per l’Ilva, cambio approdo Tap, no alle trivelle; riproposizione della questione meridionale, che torna ad essere urgente visto il governo a trazione leghista: sia quello nazionale che quello di grosse regioni del Nord che spingono per un’autonomia ingiusta; militanza per una società “aperta”, contro il neoautoritarismo di Salvini e di una destra dagli impulsi sempre più deteriori. Questi i punti di partenza, mentre quelli di arrivo sono da scrivere. Si trattava di fare il primo passo, ed oggi ci siamo riusciti, ora si dovrà proseguire il cammino e spero che la rotta riusciremo a disegnarla insieme».

Piena adesione al progetto anche da parte di Leo Di Gioia, non presente alla conferenza stampa per concomitanti impegni istituzionali.