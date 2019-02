Dal suo profilo Facebook, come ormai ci ha abituato, l'on. Giuseppe D'Ambrosio denuncia l'autorizzazione di una nuova discarica in agro di Andria:

«Vi ricordate i problemi che in questi anni abbiamo più volte denunciato per la nostra vecchia discarica non ancora bonificata , le polizze scoperte, l'azienda in procedura fallimentare e i lavori di bonifica timidamente avviati mentre la discarica continua ad essere una pericolosa bomba ambientale? Vi ricordate tutte le battaglie che noi del M5S abbiamo fatto per farla finalmente chiudere?

Tutti sappiamo benissimo i problemi che Andria, e tutto il territorio provinciale, vive dal punto di vista sanitario, delle patologie tumorali probabilmente legate ad un territorio già fortemente inquinato!

Ebbene, oggi abbiamo scoperto che il 3 Dicembre 2018, la Regione Puglia assieme al comune di Andria hanno avviato le procedure per una nuova discarica ad Andria, senza che nessuno da allora ad oggi abbia sentito il dovere di informare i cittadini andriesi.

Si, avete letto bene, una nuova discarica ad Andria!

Ed allora vogliamo fare nomi e cognomi ed essere molto chiari. Cari Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Assessore regionale all'Ambiente Stea, Consigliere regionale Zinni e Sindaco di Andria Giorgino, i cittadini non possono pagare in questo modo la vostra sciatteria, incapacità ed incompetenza.

La salute va tutelata prima di ogni cosa per cui annunciamo, nei prossimi giorni, forti iniziative contro questa vostra sciagurata decisione. Ci auguriamo di avere con noi tutti gli andriesi che hanno a cuore la loro salute e quella dei propri figli!