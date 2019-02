Sarà il 3 marzo 2019 la data per le primarie del Partito Democratico

«Sarà il 3 marzo 2019 la data per le primarie aperte per la scelta del nuovo segretario nazionale che guiderà il Partito democratico - dichiara Giovanni Vurchio, segretario cittadino -. Chiuso il voto nei circoli, i tre candidati che si sfideranno saranno Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Auspichiamo che il nuovo segretario nazionale possa aiutare il partito a superare questo difficile momento mettendo, in primo piano, i valori della Buona Politica: Amore per il prossimo, desiderio di serietà, promuovere la partecipazione dei giovani, lavoro, cultura, partecipazione e sana comunicazione, credere in una umanità migliore, coerenza impegno onore e fedeltà.

Abbiamo bisogno di riconquistare la fiducia dei nostri elettori, dedicandoci seriamente alla ricerca del bene comune. Sono certo che la nostra comunità voglia rivedere un centro sinistra compatto nel rilanciare alcuni temi fondamentali quali la sicurezza sociale ed il lavoro. La compattezza e l'essere unisono verso le scelte condivise deve essere di necessità assoluta; quindi, si deve cominciare bene; ed il bene significa, prima di tutto una cosa: partecipare alle primarie!

L’invito, dunque, lo rivolgo alla comunità affinché, con il proprio voto, possa contribuire a dare un indirizzo preciso alle future idee politiche» conclude Vurchio.

Le primarie si svolgeranno presso il chiostro di San Francesco dalle ore 08,00 alle ore 20,00 di domenica 3 marzo.