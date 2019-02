Michelangelo Filannino lascia il M5S

Con una lettera indirizzata a Maria Carone, capogruppo del Movimento 5 Stelle al consiglio comunale di Barletta, Michelangelo Filannino, noto ad Andria per essere dirigente scolastico del liceo scientifico Nuzzi, annuncia il suo passaggio al gruppo misto nel consiglio comunale barlettano e lascia quindi i pentastellati. Segue la nota a firma di Filannino:

"Questa decisione, non facile, deriva dal mio completo dissenso nei confronti della linea politica intrapresa dal Movimento 5 Stelle con il "contratto di Governo" con la Lega, che ha portato a decisioni del tutto incoerenti con i principi per i quali mi ero accostato al Movimento.

Tale dissenso è ancora più forte nei confronti delle prospettive politiche del Movimento in rapporto alle future Elezioni europee.

Peraltro, fino ad ora risultano completamente disattesi in tutta la Puglia gli obbiettivi ambientalisti del M5S, che hanno rappresentato il principale mio motivo di interesse per la vita politica cittadina.

Richiamo per inciso quanto è emerso dall'incontro con il Ministro Lezzi, da cui ho appreso che l'abolizione della legge autorizzativa al co-incenerimento nei cementifici non è parte del programma di questo Governo.

La mia personale formazione culturale ed umana è totalmente in contrasto con le scelte che i l Governo M5S/Lega ha fatto sul tema dell'immigrazione, ingenerando un clima sociale a mio parere tanto pericoloso quanto inaccettabile. Ritengo doveroso per ragioni di coerenza civile e morale prendere le distanze da tali scelte politiche e da chi le promuove e le diffonde.

Sono ovviamente consapevole del fatto che lo Statuto del M5S prevede, in caso di dissenso dalla linea scelta dal Capo politico, le dimissioni dal Consiglio comunale.

Non essendo mosso da interessi economici o professionali, né dal bisogno di una carriera politica, decido invece di passare nel Gruppo misto perché l'interesse per la propria città e il tentativo di contribuire, pur nei limiti del ruolo di Consigliere comunale, a migliorarla, non può e non deve essere subordinato ad un contratto che pretende unilateralmente di vincolare la condotta e la coscienza critica dei singoli.

Tale contratto presenta profili di dubbia legalità e costituzionalità anche in riferimento al vincolo di mandato che non può e non deve essere invocato quando gli obbiettivi sono stabiliti arbitrariamente, senza rispetto per il dissenso interno e con la minaccia dell'espulsione.

Invito te e gli altri Portavoce a considerare attentamente la ricaduta che l'appartenenza politica ha sulle singole comunità locali: se essa innesta elementi di discordia, polemica preconcetta, sospetto, diffidenza, litigiosità, tale appartenenza politica va respinta.

Sono convinto che i Portavoce del Gruppo consiliare del M5S sapranno rispondere meglio di me alle aspettative degli Attivisti e nello stesso tempo sono convinto che i tanti cittadini che hanno espresso fiducia nei miei confronti, pur non identificandosi strettamente con i l M5S, rispetteranno e comprenderanno la mia decisione.

Certamente l'attenzione al bene comune che ci unisce ci porterà frequentemente a decisioni unitarie per il bene di Barletta, soprattutto in relazione all'esigenza di migliorarne la qualità della vita".