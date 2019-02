Comune di Andria, la Corte dei Conti conferma le criticità rilevate dal MEF

La sezione regionale della Corte dei Conti si pronuncia a seguito dell'adunanza pubblica del 27 settembre scorso. In più di 70 pagine viene esplicata la decisione della Corte dei Conti che conferma i rilievi emersi a seguito dell'ispezione del MEF. In merito al controllo sul rendiconto dell'esercizio 2015 del comune di Andria, la Corte dei Conti, in conclusione, fa emergere tali criticità:

«Costituiscono violazioni di norma finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria oppure irregolarità o situazione suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente tardiva approvazione dei rendiconti degli esercizi 2014 e 2015; superamento di diversi parametri di deficitarietà; criticità in ordine alle modalità di contabilizzazione di alcuni crediti e alla mancata comunicazione dello Stato degli atti con riferimento ad alcuni contenziosi; criticità in ordine al riaccertamento straordinario dei residui, al mancato recupero delle quote annuali del disavanzo di amministrazione di riaccertamento straordinario, al mancato accantonamento nel risultato di amministrazione del fondo contenzioso e all'assenza di una puntuale ricognizione del contenzioso;

criticità in ordine la contabilizzazione della anticipazione di liquidità; criticità in ordine alla capacità di riscossione delle Entrate, in particolare quelle tributarie, con ripetute ingenti cancellazioni di residui attivi, in relazione al contenimento della spesa; criticità in ordine alla contabilizzazione delle Entrate relative al contributo per "permesso di costruire", all'elevata presenza di residui attivi e alla relativa quota di accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, alla ridotta capacità di riscossione delle Entrate relative a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al "codice della strada" e alla relativa quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità; criticità in ordine il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria non restituita alla fine di ogni esercizio, alla sua irregolare contabilizzazione, il continuo ricorso ai fondi vincolati per impegni correnti; criticità in ordine alla eccessiva presenza di residui passivi da parte corrente al mancato rispetto della norma in materia di tempestività dei pagamenti; criticità relative alla gestione dei residui, criticità in ordine alle esorbitante quantità di debiti fuori bilancio riconosciuti in assenza di procedure contabili corrette; criticità in merito alla contabilizzazione dei servizi in conto terzi; ingente indebitamento da mutui e poca chiarezza circa i mutui movimentati e quelli non movimentati è lo stato del procedimento per ciascuna relativa opera finanziaria; criticità in ordine alle procedure di dismissione di partecipazioni deliberata in seguito all'operazione di revisione straordinaria delle partecipazioni; superamento del limite di spesa previsto dall'articolo 15 del d.l. n 66/2014; criticità in ordine relativo alla contrattazione del personale, alla costituzione dei fondi incentivanti e all'erogazione delle relative premialità; criticità in materia di proroga di incarichi dirigenziali, anche in considerazione dell'auto applicazione, dell'anno 2015, delle sanzioni per violazione del patto di stabilità; prende atto della attivazione della procedura di riequilibrio finanziario».

In merito a quanto riportato nella presente deliberazione, la Corte dei Conti, in sostanza, i rilievi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e invita il comune di Andria ad attenersi in maniera attenta e scrupolosa, quando sarà approvato, alle prescrizioni previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per evitare il dissesto finanziario.