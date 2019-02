La discarica non si farà: tutti d'accordo in Regione

Si è tenuta stamane la riunione della commissione Ambiente della Regione Puglia per ascoltare le varie parti interessate alla questione della discarica di Andria. Tutti i presenti all'unanimità hanno convenuto sulla inesistenza della necessità di avviare un impianto di biostabilizzazione in agro di Andria alla luce soprattutto dei risultati che sta producendo in questi ultimi anni la raccolta differenziata dei rifiuti.

La stessa commissione ha prodotto “un’osservazione” per chiudere in maniera “tombale” questa vicenda. Osservazione che, qualora recepita dalla Giunta Regionale, va a modificare il Piano Rifiuti Regionale e di fatto chiude definitivamente la discarica ex fratelli Acquaviva.

Una volta che la giunta regionale prende atto, dunque, di questa volontà della commissione che ha messo insieme tutti gli attori coinvolti (l’Assessore all’Ambiente Giovanni Stea, il capo Dipartimento Ambiente Barbara Valenzano, il Direttore Generale dell'AGER Gianfranco Grandaliano e il Presidente della provincia BAT e sindaco di Andria Nicola Giorgino) per far ulteriormente luce su tutta la vicenda, dovrebbe chiudersi definitivamente questo capitolo di politica non solo andriese.

Il condizionale è d’obbligo perché un dubbio aleggia ed è pure messo in evidenza a margine del verbale prodotto dal presidente della commissione regionale “Affari Generali”, Filippo Caracciolo: «Alla luce della audizione dinanzi alla quinta commissione consiliare, tenutasi in data odierna, e in considerazione delle argomentazioni esposte dagli uffici si ritieni opportuno, nell'ambito del procedimento di revisione del piano regionale rifiuti urbani, formulare quale osservazione il medesimo piano, lo stralcio dell'impianto complesso previsto nel territorio del comune di Andria composto da impianto di biostabilizzazione e dalla discarica di servizio soccorso, tenuto conto ormai dell'inutilità della tipologia dell'impianto di trattamento meccanico-biologico determinata dall'aumento della raccolta differenziata nella provincia BAT ed in tutta la regione. È ovvio che va fatta una verifica tecnica sulla posizione della curatela della società Daneco se non possa vantare diritti tutto ciò al fine di non esporre la regione e gli altri enti locali competenti ad azioni risarcitorie».

Tradotto, dal politichese, tale ultimo passaggio sta ad evidenziare che se la Daneco avanza un diritto patrimoniale su questa vicenda, potrebbe avviare un’azione risarcitoria e quindi esporre a rischio lo stesso provvedimento facendo tornare tutto in discussione.

L’unica possibilità di modificare una delibera regionale è, dunque, quella di presentare delle osservazioni, ed è questo che stamane è stato fatto: all'unanimità sono state prodotte in ordine al piano regionale rifiuti n. 1482 del 3 agosto 2018. Ora, però, va fatta una verifica tecnica sulla posizione della Daneco per verificare se possa vantare un diritto acquisito. Se così fosse, anche un’osservazione al Piano Regionale dei Rifiuti non garantirebbe la possibilità di tombare definitivamente la discarica.

Niente discarica, dunque, ma solo dopo aver verificato che la Daneco non abbia diritti patrimoniali pendenti sulla ex discarica dei fratelli Acquaviva.