Bike sharing, Zingaro (Pd): «Che fine ha fatto il servizio per cui ancora paghiamo un canone?»

Era aprile dello scorso anno quando il Partito Democratico cittadino presentava una interpellanza consigliare al fine di poter stimolare, questa sciagurata amministrazione di centro destra, ad intervenire sulla questione bike sharing: «per ben due volte, furono inaugurate circa settanta biciclette che oggi facciamo fatica a comprendere che fine abbiano fatto - commenta Pietro Zingaro, giovane componente della segreteria-. Tale servizio, in realtà mai usufruito dalla comunità, è defunto nonostante si continui a pagare i canoni per la (non) gestione delle diverse stazioni presenti in città.

Grazie alla legge 221/2015, governo di centro-sinistra, sulle misure di green economy, Il nostro Comune ha beneficiato di euro 400.825,00, su complessivi di euro 668.042,00, da utilizzare per un progetto di mobilità sostenibile (MO.S.A.) - continua Pietro Zingaro -. L’auspicio dei cittadini andriesi è che tale finanziamento non finisca per diventare l’ennesimo investimento incompiuto e non utilizzabile per la comunità».