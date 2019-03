Centrodestra ai pentastellati: «Nessuna ecatombe si è abbattuta né si abbatterà sulla città»

Il centrodestra andriese, ad esclusione di Forza Italia e di Andria Nuova invia una nota di replica al Movimento 5 Stelle. La nota è firmata dai gruppi Noi con Salvini, Fratelli d'Italia, Andria in Movimento, Andria Più, Catuma, Alleanza per Andria e Andria Possibile:



«Per comprendere perché i cinque stelle abbiano enormi problemi nelle elezioni amministrative, basterebbe vedere l'evoluzione politica in chiave locale nella nostra città. A parte aver imparato ad utilizzare lo smartphone per fare video accattivanti con i loro faccioni bene in vista (tra l'altro senza grandi successi mediatici e popolari), si riducono alle solite panzane, al gridare ad una città disastrata, senza un minimo di costrutto e proposte. Le questioni finanziarie del Comune sono note ed arcinote: si è aderito ad una procedura cosiddetta di riequilibrio finanziario, come centinaia di altri comuni (ivi compreso il Comune di Torino dove governano i 5 Stelle) per addivenire ad una maggiore liquidità compromessa da sciagurate operazioni del passato o meglio dire del trapassato politico-amministrativo.



Nessuna ecatombe si è abbattuta né si abbatterà sulla città, anzi il prossimo bilancio sarà un ulteriore tassello che sarà posto verso il consolidamento dei conti. Dispiace davvero che mentre a livello nazionale i 5 Stelle abbiano compreso come l'Italia non possa essere vessata in ossequio di parametri economici rigidi, invece ad Andria si beano se il Comune deve far fronte ad azioni di riequilibrio anche per via di quelle folli politiche di austerità che i governi nazionali precedenti hanno scaricato sui comuni italiani e che a Roma oggi cinque stelle e Lega combattono.

Non potete avere due linee così distoniche cari 5 Stelle. Fare esclusivamente i profeti di sventura vi porterà a magri risultati anche alla prossima tornata amministrativa. I risultati prodotti dal 2010 sono sotto gli occhi di tutti così come i cambiamenti epocali avvenuti. Non è parlando male dell'amministrazione che potrete nascondere le opere fatte ed i miglioramenti conseguiti, né potrete sempre nascondere le vostre difficoltà politiche nell'aver abbracciato a Roma delle idee e qui invece delle altre. Siate seri allora perché a fare opposizione in questo modo siamo bravi tutti».